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РИА Новости

Россия "сжимает арктический кулак", считает датский журналист

01:41 13.11.2019 (обновлено: 12:06 13.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Датское издание Berlingske высоко оценило усиление России в Арктике и называет головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" "новым кулаком" страны в регионе.
Журналист Питер Суппли Бенсон считает, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.
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Он подчеркивает уникальность ледокола, говоря о том, что он оснащен не только пушками, но и ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.
В статье указано, что длина "Ивана Папанина" составляет 114 метров, а водоизмещение — 8,5 тысячи тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами "Калибр". Их дальность может превышать 200 километров. Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь "Калибров".
Автор статьи обеспокоен тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
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Военный эксперт рассказал, чем уникален проект "Иван Папанин" для АрктикиГоловной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет спущен на воду 25 октября, сообщило Минобороны. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев в эфире радио Sputnik рассказал об этом корабле.
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ВМФ РФКалибрИван ПапанинАрктикаДанияРоссияГренландияБезопасностьВ мире
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