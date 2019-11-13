Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T01:30Z
https://ria.ru/20191113/1560867888.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/86/1555368623_0:559:2049:1711_1036x0_80_0_0_634fdb41a0f6180a34455eb7d872326e.jpg
РИА Новости

"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок

01:30 13.11.2019
121
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. "Фосагро" пока не видит необходимости выходить на долговой рынок или размещать облигации, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Гурьев.
"Пока такой необходимости нет, но мы будем внимательно смотреть за глобальной конъюнктурой, и если на рынке появятся уникальные предложения, то попробуем ими воспользоваться", - ответил он на вопрос, есть ли у "Фосагро" необходимость выхода на долговой рынок и размещения облигаций.
Группа "Фосагро " включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
7 ноября, 12:06
ФосАгро за девять месяцев увеличила поставки удобрений аграриям на 7,9%
200003
Обсудить 0
Владимир ЛитвиненкоАпатитАндрей ГурьевФосАгроЭкономика
Рекомендуем
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
Исследование: индекс потребительского доверия россиян побил рекорд
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Замглавы МИД провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Россия останется крупнейшим экспортером газа как минимум до 2040 года
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии решил покинуть свою прежнюю партию и создать новую
Президент США Дональд Трамп
Трамп может уволить инспектора разведсообщества США, пишут СМИ
Добыча янтаря
Путин подписал закон об ответственности за незаконную добычу янтаря
Протесты в Боливии
В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ
Марк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера (Халка) в фильме Мстители
Марк Руффало рассказал, кого он видит в роли Халка-женщины
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Переворот в Боливии произошел в день выборов президента, заявил генсек ОАГ
Здание Российского академического молодежного театра в Москве
РАМТ проводит шестой всероссийский семинар по работе со зрителями в театрах
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий
Флаг с логотипом мессенджера Telegram
Telegram требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин во время торжественной церемонии спуска на воду на предприятии Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге
Россия "сжимает арктический кулак", считает датский журналист
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла
В Австралии осужденный за педофилию кардинал получил право на апелляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния