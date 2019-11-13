"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок

"Пока такой необходимости нет, но мы будем внимательно смотреть за глобальной конъюнктурой, и если на рынке появятся уникальные предложения, то попробуем ими воспользоваться", - ответил он на вопрос, есть ли у "Фосагро" необходимость выхода на долговой рынок и размещения облигаций.