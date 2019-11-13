"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. "Фосагро" пока не видит необходимости выходить на долговой рынок или размещать облигации, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Гурьев.
"Пока такой необходимости нет, но мы будем внимательно смотреть за глобальной конъюнктурой, и если на рынке появятся уникальные предложения, то попробуем ими воспользоваться", - ответил он на вопрос, есть ли у "Фосагро" необходимость выхода на долговой рынок и размещения облигаций.
Группа "Фосагро " включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.