Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T10:35Z
https://ria.ru/20191113/1560867854.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151467/53/1514675362_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_3d48b28d13b06467230b43cd2ddd970d.jpg
РИА Новости

Исследование: индекс потребительского доверия россиян побил рекорд

01:30 13.11.2019 (обновлено: 10:35 13.11.2019)
218
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Индекс потребительского доверия в России в третьем квартале 2019 года достиг максимального уровня с 2015 года, поднявшись до 73 пунктов, следует из глобального исследования потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Индекс потребительского доверия в России продолжает уверенное восстановление третий период подряд. В третьем квартале 2019 года его значение составило 73 пункта, что на четыре пункта выше относительно предыдущего квартала", - отмечают авторы. Последний раз индекс достигал отметки в 74 пункта в третьем и четвертом кварталах 2015 года.
Индекс потребительского доверия складывается из трех показателей: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.
"И в третьем квартале 2019 года все три показателя улучшились. На 4 процентных пункта, до 24% увеличилось число тех, кто с оптимизмом оценивает перспективы на рынке труда. На 4 процентных пункта, до 24% выросло число россиян, считающих, что сейчас подходящее время тратить деньги, а 34% (+1 процентный пункт) ожидают "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода", - показало исследование.
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Вчера, 11:17
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
"Значения индекса потребительского доверия в России растут третий квартал подряд, что не может не вызывать оптимизма. Замедление инфляции и заявления о росте располагаемых доходов привели к тому, что потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс. Россияне привыкли к новой реальности, в которой не оправдались негативные ожидания от повышения НДС, … а сезон отпусков добавил дополнительного позитива", - приводятся в сообщении слова директора по аналитике и консалтингу Nielsen в России Марины Волковой.
По ее словам, оптимистичная оценка перспектив будущего, в том числе, отразилась на рынке FMCG – товаров повседневного спроса, где произошло небольшое оживление спроса.
Автомобили полиции
Вчера, 03:40
Исследование: россияне не гонятся за скидками при оплате штрафов ГИБДД
2102110
Обсудить 0
NielsenМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок
Марк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера (Халка) в фильме Мстители
Марк Руффало рассказал, кого он видит в роли Халка-женщины
Ипотека
Эксперты назвали регионы, где россияне хуже всего выплачивают ипотеку
Американские военные в Сирии
Военный эксперт предсказал "позорное поражение" США в Сирии
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии решил покинуть свою прежнюю партию и создать новую
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Переворот в Боливии произошел в день выборов президента, заявил генсек ОАГ
Здание Российского академического молодежного театра в Москве
РАМТ проводит шестой всероссийский семинар по работе со зрителями в театрах
Вид на жительство иностранного гражданина
Минтруд предложил наделить губернаторов правом регулировать поток мигрантов
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Замглавы МИД провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ
Пункты выдачи микрозаймов
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
Президент РФ Владимир Путин
Путин объявил благодарность заму главреда "Российской газеты"
Угольная электростанция
В России найден новый способ получения экологичного топлива из мусора
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в США превысит добычу нефти в России к 2025 году
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния