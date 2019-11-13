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РИА Новости

Трамп может уволить инспектора разведсообщества США, пишут СМИ

01:17 13.11.2019
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© REUTERS / Jim BourgПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jim Bourg
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос об увольнении генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который сообщил, что жалоба на Трампа, положившая начало процессу импичмента, заслуживает доверия, пишет издание New York Times.
Согласно источникам газеты, президент сказал, что не понимает, почему Аткинсон рассказал об этой жалобе.
"Он (Трамп - ред.) сказал, что считает, что господин Аткинсон, которого он назначил в 2017 году, был не верен ему", - приводит газета слова источника.
Два других источника отметили, что хотя Трамп действительно высказывал такую идею, "увольнение господина Аткинсона никогда серьезно не рассматривалось", пишет газета.
Представители Белого дома и офиса генерального инспектора отказались от комментариев.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:35
Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины в случае провала торговой сделки
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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