Трамп может уволить инспектора разведсообщества США, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос об увольнении генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который сообщил, что жалоба на Трампа, положившая начало процессу импичмента, заслуживает доверия, пишет издание New York Times

Согласно источникам газеты, президент сказал, что не понимает, почему Аткинсон рассказал об этой жалобе.

"Он (Трамп - ред.) сказал, что считает, что господин Аткинсон, которого он назначил в 2017 году, был не верен ему", - приводит газета слова источника.

Два других источника отметили, что хотя Трамп действительно высказывал такую идею, "увольнение господина Аткинсона никогда серьезно не рассматривалось", пишет газета.

Представители Белого дома и офиса генерального инспектора отказались от комментариев.