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РИА Новости

РАМТ проводит шестой всероссийский семинар по работе со зрителями в театрах

01:09 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Российского академического молодежного театра в Москве
Здание Российского академического молодежного театра в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Российского академического молодежного театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский молодежный театр проводит с 13 по 15 ноября шестой всероссийский семинар по работе со зрителями, в котором примут участие более 40 специалистов из театров для детей и молодежи со всей России, а также из стран СНГ, сообщили в пресс-службе театра.
В РАМТ соберутся директора, театральные педагоги, заведующие литературной частью, руководители отделов творческих проектов из Новосибирска, Волгограда, Саратова, Челябинска, Костромы, Томска, Тулы, Уфы, Иркутска, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Одессы, Алма-Ата и Бимшкека.
Основные темы семинара – "Театр – школе" и "Новые формы работы со зрителями в театре".
"Наш театр ведет такую работу с ТЮЗами с 2014 года. Мы делимся опытом и собираем все лучшее, что происходит в сфере работы со зрителями в российских театрах. За эти годы мы провели семинары в Новороссийске – в театре "Глобус", в Питере – театре "Зазеркалье", в казанском и пермском ТЮЗах. А в Год театра нам показалось правильным провести такой семинар в Москве на нашей площадке, пригласив не только специалистов российских театров, но и наших коллег из СНГ", - сказала РИА Новости директор РАМТ Софья Апфельбаум.
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По ее словам, сейчас крайне важно обобщать и делиться опытом по привлечению нового поколения зрителей в театр.
"Мы с удовольствием расскажем о своей системе работы со зрителями разных возрастов – от семейного и учительского клуба до пресс-клуба, который выпускает газету "Рамтограф", о молодежном образовательном проекте "ТЕАТР+", - добавила Апфельбаум.
В завершение семинара 15 ноября состоится круглый стол "Проблемы и перспективы развития системы работы со зрителями в театре для детей и молодежи".
Всероссийский семинар проходит при поддержке федерального Минкультуры в рамках программы методической поддержки российских ТЮЗов, реализуемой РАМТ по поручению президента России.
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