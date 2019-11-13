В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий

Ранее обладающая большинством в две трети партия MAS (Движение к социализму) экс-президента Эво Моралеса заявила, что будет способствовать передаче власти в стране и попросила обеспечить безопасность своих депутатов на фоне угрозы насилия со стороны сторонников оппозиции. Но ни один из депутатов MAS не появился на сессии палаты во вторник.