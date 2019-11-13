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РИА Новости

В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий

00:58 13.11.2019 (обновлено: 04:43 13.11.2019)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновЖители Боливии выбирают президента и парламент
Жители Боливии выбирают президента и парламент
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Нижняя палата боливийского парламента дважды во вторник начинала сессию, чтобы передать вице-спикеру сената Жанин Аньес президентскую власть, но не набрала кворума и перенесла заседание на среду.
"Сессия палаты депутатов возобновилась лишь для того, чтобы огласить повестку на среду", - сообщило из зала издание Razón.
Ранее обладающая большинством в две трети партия MAS (Движение к социализму) экс-президента Эво Моралеса заявила, что будет способствовать передаче власти в стране и попросила обеспечить безопасность своих депутатов на фоне угрозы насилия со стороны сторонников оппозиции. Но ни один из депутатов MAS не появился на сессии палаты во вторник.
Высшее руководство Боливии во главе с Моралесом в воскресенье на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената, но ее должен утвердить парламент. Беспорядки продолжились.
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