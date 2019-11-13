Путин объявил благодарность заму главреда "Российской газеты"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава РФ Глава РФ Владимир Путин объявил благодарность заместителю главного редактора " Российской газеты " Игорю Коцу и наградил грамотой президента " Русфонда " Льва Амбиндера, а также ряд других деятелей, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Коцу Игорю Александровичу - заместителю главного редактора федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты", - говорится в распоряжении.

Помимо этого, за активную благотворительную деятельность почетной грамотой президента РФ награжден президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер.

Кроме того, президент РФ наградил почетной грамотой за заслуги в укреплении российско-белорусских отношений главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, объявил благодарность за заслуги в научной, педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов ректору Пятигорского государственного университета Александру Горбунову, заведующему кафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Ольге Гришиной, завкафедрой Дипломатической академии МИД РФ Сергею Иванову и другим работникам образовательной сферы.