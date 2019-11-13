Путин объявил благодарность заму главреда "Российской газеты"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин объявил благодарность заместителю главного редактора "Российской газеты" Игорю Коцу и наградил грамотой президента "Русфонда" Льва Амбиндера, а также ряд других деятелей, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Коцу Игорю Александровичу - заместителю главного редактора федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты", - говорится в распоряжении.
Помимо этого, за активную благотворительную деятельность почетной грамотой президента РФ награжден президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер.
Кроме того, президент РФ наградил почетной грамотой за заслуги в укреплении российско-белорусских отношений главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, объявил благодарность за заслуги в научной, педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов ректору Пятигорского государственного университета Александру Горбунову, заведующему кафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Ольге Гришиной, завкафедрой Дипломатической академии МИД РФ Сергею Иванову и другим работникам образовательной сферы.
Согласно документу, почётной грамотой за вклад в реализацию внешнеполитического курса России награжден постоянный представитель РФ при АСЕАН в Джакарте Александр Иванов, объявлена благодарность начальнику отдела в департаменте азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД Вадиму Великанову и начальнику отдела в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаилу Кондратенкову.