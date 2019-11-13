Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Ущерб от хакерской деятельности, в которой россиянина Ущерб от хакерской деятельности, в которой россиянина Алексея Буркова обвиняют в США , составила 20 миллионов долларов, ему грозит до 80 лет, заявляет американский минюст.

Буркова обвиняют в том, что он предположительно руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных платежных карт, украденных в основном путем проникновения в компьютеры.

"Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США. Украденные данные кредитных карт, продаваемых на сайте Буркова, нанесли ущерб в 20 миллионов долларов в виде мошеннических операций в США", — говорится в пресс-релизе минюста.

В обвинительном заключении говорится, что Бурков продал 150 тысяч украденных номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 доллара за штуку. Также он предлагал покупателям прямо у него на сайте проверять номера и обещал возмещение, если окажется, что номера недействующие, сообщает министерство.

Кроме того, Бурков обвиняется в создании другого сайта — "клуба для элитных киберпреступников", действовавшего по приглашениям. В качестве залога за членство предлагалось выплатить пять тысяч долларов.

С Буркова требуют компенсацию в 21,4 миллиона долларов, а также передачи прав на доменное имя.

Дело Буркова

Буркова обвиняют в компьютерном мошенничестве, в мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью организации этих мошенничеств, в компьютерном взломе, в краже личных данных и в отмывании денег.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.