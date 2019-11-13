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РИА Новости

Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения

00:49 13.11.2019 (обновлено: 05:51 13.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Ущерб от хакерской деятельности, в которой россиянина Алексея Буркова обвиняют в США, составила 20 миллионов долларов, ему грозит до 80 лет, заявляет американский минюст.
Буркова обвиняют в том, что он предположительно руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных платежных карт, украденных в основном путем проникновения в компьютеры.
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"Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США. Украденные данные кредитных карт, продаваемых на сайте Буркова, нанесли ущерб в 20 миллионов долларов в виде мошеннических операций в США", — говорится в пресс-релизе минюста.
В обвинительном заключении говорится, что Бурков продал 150 тысяч украденных номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 доллара за штуку. Также он предлагал покупателям прямо у него на сайте проверять номера и обещал возмещение, если окажется, что номера недействующие, сообщает министерство.
Кроме того, Бурков обвиняется в создании другого сайта — "клуба для элитных киберпреступников", действовавшего по приглашениям. В качестве залога за членство предлагалось выплатить пять тысяч долларов.
С Буркова требуют компенсацию в 21,4 миллиона долларов, а также передачи прав на доменное имя.

Дело Буркова

Буркова обвиняют в компьютерном мошенничестве, в мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью организации этих мошенничеств, в компьютерном взломе, в краже личных данных и в отмывании денег.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.
В посольстве России в Израиле заявили, что произошедшее ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.
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Алексей БурковСШАИзраиль
Популярные комментарии
В США за финансовые махинации дают реальные сроки, а Путин и Медведев добиваются декриминализации финансовых преступлений. Вот поэтому мы живём так, а они живут ТАК.
13 ноября, 01:18
ЧГЧе Гевара
71900229
Если он действительно это делал, то полный тормоз что покинул Россию, ибо теперь он просидит всю свою житуху в америкомовской общаге.
13 ноября, 01:12
AAApag Apag
6260104
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