МВД Латвии доложило о нехватке средств на обустройство границы с Россией

"Обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня, но из необходимых 10,293 миллиона евро выделено до сих пор только 1,158 миллиона евро, то есть 11% от суммы", - указывается в докладе МВД.