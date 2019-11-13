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РИА Новости

МВД Латвии доложило о нехватке средств на обустройство границы с Россией

00:44 13.11.2019
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© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииВозведение забора на границе Латвии
Возведение забора на границе Латвии
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Возведение забора на границе Латвии. Архивное фото
РИГА, 13 ноя – РИА Новости. МВД Латвии не хватает 9 миллионов евро для обустройства пограничной полосы с Россией, говорится в докладе министерства, который во вторник представлен на заседании правительства Латвии.
"Обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня, но из необходимых 10,293 миллиона евро выделено до сих пор только 1,158 миллиона евро, то есть 11% от суммы", - указывается в докладе МВД.
К настоящему времени в Алуксненском крае на участке границы длиной в 45,3 километра на 33 километрах оборудована патрульная тропа и на 24,9 километра построен забор. МВД надеется, что правительство Латвии выделит необходимые средства в полном объеме.
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МВД ЛатвииЛатвияРоссияБезопасностьВ мире
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