МВД Латвии доложило о нехватке средств на обустройство границы с Россией

РИГА, 13 ноя – РИА Новости. МВД Латвии не хватает 9 миллионов евро для обустройства пограничной полосы с Россией, говорится в докладе министерства, который во вторник представлен на заседании правительства Латвии.
"Обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня, но из необходимых 10,293 миллиона евро выделено до сих пор только 1,158 миллиона евро, то есть 11% от суммы", - указывается в докладе МВД.
К настоящему времени в Алуксненском крае на участке границы длиной в 45,3 километра на 33 километрах оборудована патрульная тропа и на 24,9 километра построен забор. МВД надеется, что правительство Латвии выделит необходимые средства в полном объеме.