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РИА Новости

В техасском приюте изолировали кота, выпускавшего других кошек на свободу

00:47 13.11.2019 (обновлено: 10:00 13.11.2019)
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© Фото : Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - HoustonКот по кличке Квилти из приюта Friends For Life в Техасе
Кот по кличке Квилти из приюта Friends For Life в Техасе
© Фото : Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston
Кот по кличке Квилти из приюта Friends For Life в Техасе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В техасском приюте для животных Friends For Life в "одиночную камеру" поместили кота по кличке Квилти, который выпускал других питомцев на свободу. Об этом пишет Mirror.
По словам сотрудников приюта, непослушное животное по несколько раз на дню выпускало из специальной комнаты котов, живущих вместе с ним. В итоге было приняло решение изолировать Квилти в иное помещение.

"Квилти не контролирует себя. И у него нет стыда", — говорится на страничке приюта в фейсбуке.

Отмечается, что бездомный кот продолжает искать дом. Многие пользователи потребовали освободить его.

"Он хочет на свободу! Отпустите его!" — возмутилась Mary Meyer.

"О нет. Надеюсь, скоро его заберут из приюта! У меня уже есть две кошки, что является моим текущим максимумом!" — сожалеет Matthew Wilson.


"Боже мой, я бы хотел иметь такого кота", — признался Kodi Young.

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