В техасском приюте изолировали кота, выпускавшего других кошек на свободу

По словам сотрудников приюта, непослушное животное по несколько раз на дню выпускало из специальной комнаты котов, живущих вместе с ним. В итоге было приняло решение изолировать Квилти в иное помещение.
Отмечается, что бездомный кот продолжает искать дом. Многие пользователи потребовали освободить его.
"Он хочет на свободу! Отпустите его!" — возмутилась Mary Meyer.
"О нет. Надеюсь, скоро его заберут из приюта! У меня уже есть две кошки, что является моим текущим максимумом!" — сожалеет Matthew Wilson.
"Боже мой, я бы хотел иметь такого кота", — признался Kodi Young.