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РИА Новости

Медведев проведет на Алтае совещание по развитию сельских территорий

00:34 13.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Сибирь побывает в среду в селе Санниково Алтайского края, где проведет совещание о ходе выполнения мероприятий по развитию села и улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов.
Во вторник Медведев встретился с губернатором региона Виктором Томенко в Барнауле, куда правительства приехал из Новосибирска на поезде.
Свой рабочий день в Санниково глава правительства начнет с осмотра ряда социальных объектов, построенных в рамках программ "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Формирование современной городской среды", после чего возглавит совещание, в котором примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, главы Минпросвещения Ольга Васильева, Минспорта Павел Колобков, Минтруда Максим Топилин, Минстроя Владимир Якушев и губернаторы.

Развитие села

Предполагается, что в 2019 году в рамках национальных проектов в сельской местности будут созданы более 1 тысячи новых мест в сельских школах и около 430 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, приобретены более 500 мобильных медицинских комплексов и около 1,6 тысячи машин для доставки пенсионеров, построены или реконструированы более 80 культурно-досуговых учреждений, отремонтированы более 700 спортзалов, подключены к интернету более 5 тысяч медицинских организаций и объектов социальной инфраструктуры, оказана государственная поддержка более 1,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Вчера, 17:37
Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов
Дополнительно государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы предусмотрено создание на селе инженерной и дорожной инфраструктуры, условий для обеспечения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что общий объем поддержки сельхозотрасли в 2018 году составил 254 миллиарда рублей, в 2019 году - 303 миллиарда. По его словам, объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. При этом президент заметил, что государство должно будет подставить плечо фермерским хозяйствам.
В свою очередь Медведев отмечал важность того, что правительство продолжает помогать аграриям, и говорил о необходимости и дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жилье и дороги на селе. Медведев заявлял, что нужно упростить фермерам контакты с госорганами и создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса.
В то же время сообщалось, что расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году запланированы на уровне 290,134 миллиарда рублей. Финансирование госпрограммы в 2021 году запланировано в 292,863 миллиарда, в 2022 году - 328,883 миллиарда.
Медведев провел совещание с чиновниками в поезде
Вчера, 15:45
Медведев провел совещание в поезде
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Дмитрий МедведевМаксим ТопилинВладимир ЯкушевАлексей ГордеевОбщество
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