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РИА Новости

В суде заслушают свидетелей по делу режиссера Кирилла Серебренникова

00:30 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду, как ожидается, приступит к допросу свидетелей обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.
Накануне прокурор Олег Лавров закончил оглашать письменные материалы дела и объявил, что перейдет к допросу свидетелей.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, по словам адвоката Дмитрия Харитонова, экспертиза установила, что на проект было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Следователи заявляли, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий по проекту "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры деньги федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственным фигурантом дела, признавшим вину и заключившим сделку со следствием, является бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияОлег ЛавровКирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
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