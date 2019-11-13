В суде заслушают свидетелей по делу режиссера Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду, как ожидается, приступит к допросу свидетелей обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.

Накануне прокурор Олег Лавров закончил оглашать письменные материалы дела и объявил, что перейдет к допросу свидетелей.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, по словам адвоката Дмитрия Харитонова, экспертиза установила, что на проект было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи заявляли, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий по проекту "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры деньги федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.