Премьер Ирака назвал протесты в стране "отличной возможностью для реформ"

Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак. Архивное фото

Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак

Демонстранты в Ираке в ходе протестов, идущих с начала октября, требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.

"Демонстрации являются важным событием и отличной возможностью для реформ, которые бы решили проблемы, накапливавшиеся в течение длительного периода времени", - цитирует слова премьера Ирака телеканал "ас-Сумария".

Политик призвал демонстрантов не обвинять в коррупции правительство, "жизнь которого не превышает несколько месяцев".

"В течение нашей работы (кабинета Абд аль-Махди – ред.) в стране возросла экономическая активность", - отметил премьер.