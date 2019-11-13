Премьер Ирака назвал протесты в стране "отличной возможностью для реформ"

КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Массовые демонстрации, охватившие Ирак, могут стать "отличной возможностью" для проведения реформ в стране, заявил иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди.
Демонстранты в Ираке в ходе протестов, идущих с начала октября, требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.
"Демонстрации являются важным событием и отличной возможностью для реформ, которые бы решили проблемы, накапливавшиеся в течение длительного периода времени", - цитирует слова премьера Ирака телеканал "ас-Сумария".
Политик призвал демонстрантов не обвинять в коррупции правительство, "жизнь которого не превышает несколько месяцев".
"В течение нашей работы (кабинета Абд аль-Махди – ред.) в стране возросла экономическая активность", - отметил премьер.
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и изменения в закон о выборах. Он объявил, что изучается вопрос возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.