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РИА Новости

Премьер Ирака назвал протесты в стране "отличной возможностью для реформ"

00:28 13.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак. Архивное фото
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Массовые демонстрации, охватившие Ирак, могут стать "отличной возможностью" для проведения реформ в стране, заявил иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди.
Демонстранты в Ираке в ходе протестов, идущих с начала октября, требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.
"Демонстрации являются важным событием и отличной возможностью для реформ, которые бы решили проблемы, накапливавшиеся в течение длительного периода времени", - цитирует слова премьера Ирака телеканал "ас-Сумария".
Политик призвал демонстрантов не обвинять в коррупции правительство, "жизнь которого не превышает несколько месяцев".
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"В течение нашей работы (кабинета Абд аль-Махди – ред.) в стране возросла экономическая активность", - отметил премьер.
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и изменения в закон о выборах. Он объявил, что изучается вопрос возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.
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Бархам СалехБагдад (город)ИракОбщество - ВидеоВ мире
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