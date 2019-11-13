Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил " Красная звезда " начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

"К празднованию 75­-летия победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС­-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", — сказал Кириллов.

Ранее о разработке "Тосочки" заявлял Юрий Борисов, с ноября 2012 по май 2018 года — замминистра обороны.