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РИА Новости

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

00:11 13.11.2019 (обновлено: 11:54 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня
Тяжёлая огнемётная система залпового огня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
"К празднованию 75­-летия победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС­-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", — сказал Кириллов.
Ранее о разработке "Тосочки" заявлял Юрий Борисов, с ноября 2012 по май 2018 года — замминистра обороны.
Впоследствии генконструктор предприятия-разработчика этих машин — научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") заявил РИА Новости, что у этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.
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РостехИгорь КирилловРоссияБезопасностьЭкономика
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