Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
"К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", — сказал Кириллов.
Ранее о разработке "Тосочки" заявлял Юрий Борисов, с ноября 2012 по май 2018 года — замминистра обороны.
Впоследствии генконструктор предприятия-разработчика этих машин — научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") заявил РИА Новости, что у этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.