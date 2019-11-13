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РИА Новости

Интимную переписку Яна Флеминга с женой выставили на аукцион

06:59 13.11.2019
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© AP PhotoЯн Флеминг - британский журналист и писатель, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде
Ян Флеминг - британский журналист и писатель, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде
© AP Photo
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Переписку Яна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде, с женой Энн продадут на аукционе Sotheby’s, сообщает The Guardian.
На торги выставят более 160 любовных писем, которые проливают свет на 20-летнюю историю их непростых отношений.
По словам Габриэля Хитона, специалиста по книгам и рукописям в Sotheby’s, в них отражено и появление Бонда, поскольку Флеминг написал свою дебютную книгу об агенте 007, "Казино "Рояль", в первый год их совместной жизни.
"Это был одновременно выход для его либидо и его воображения, но также попытка заработать денег, чтобы обеспечить женщину, которая привыкла быть немыслимо богатой", — считает Хитон.
До того, как стать женой Флеминга в 1952 году, Энн (урожденная Чартерис) дважды была замужем. Первым ее мужем был барон Шейн О’Нилл, после смерти которого она стала супругой медиамагната Эсмонда Хармсворта. Во время обоих браков она и Флеминг были любовниками. После женитьбы и у Энн, и у Яна были отношения на стороне.
"Эти письма очень любопытно читать ещё и потому, что Флеминг просто не в состоянии написать ни одной скучной строчки", - уверяет Хитон.
Аукцион пройдет онлайн с 3 по 10 декабря. Весь архив оценивают в 250 - 400 тысяч долларов.
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