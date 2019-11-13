Интимную переписку Яна Флеминга с женой выставили на аукцион

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Переписку Яна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде, с женой Энн продадут на аукционе Sotheby’s, . Переписку Яна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде, с женой Энн продадут на аукционе Sotheby’s, сообщает The Guardian.

На торги выставят более 160 любовных писем, которые проливают свет на 20-летнюю историю их непростых отношений.

По словам Габриэля Хитона, специалиста по книгам и рукописям в Sotheby’s, в них отражено и появление Бонда, поскольку Флеминг написал свою дебютную книгу об агенте 007, "Казино "Рояль", в первый год их совместной жизни.

"Это был одновременно выход для его либидо и его воображения, но также попытка заработать денег, чтобы обеспечить женщину, которая привыкла быть немыслимо богатой", — считает Хитон.

До того, как стать женой Флеминга в 1952 году, Энн (урожденная Чартерис) дважды была замужем. Первым ее мужем был барон Шейн О’Нилл, после смерти которого она стала супругой медиамагната Эсмонда Хармсворта. Во время обоих браков она и Флеминг были любовниками. После женитьбы и у Энн, и у Яна были отношения на стороне.

"Эти письма очень любопытно читать ещё и потому, что Флеминг просто не в состоянии написать ни одной скучной строчки", - уверяет Хитон.