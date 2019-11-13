Марк Руффало рассказал, кого он видит в роли Халка-женщины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Марк Руффало поделился своими мыслями относительно того, кто может сыграть роль Халка-женщины в сериале Marvel, сообщает Entertainment Tonight.
На прямой вопрос журналиста издания он назвал Тессу Томпсон: "Да, я знаю, что она уже играет Валькирию, но у нее здорово получилась бы Халк-женщина".
Руффало исполнял роль Халка в киновселенной Marvel с 2012 года.
О том, что на Disney+ выйдет сериал, посвященный Халку-женщине, стало известно в августе. Кевин Файги рассказал об этом на ежегодной выставке D23 Expo (D23 - фан-клуб студии Disney, - Прим.ред.).