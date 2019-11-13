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РИА Новости

Марк Руффало рассказал, кого он видит в роли Халка-женщины

01:57 13.11.2019
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© Фото : Walt DisneyМарк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера ("Халка") в фильме "Мстители"
Марк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера (Халка) в фильме Мстители
© Фото : Walt Disney
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Марк Руффало поделился своими мыслями относительно того, кто может сыграть роль Халка-женщины в сериале Marvel, сообщает Entertainment Tonight.
На прямой вопрос журналиста издания он назвал Тессу Томпсон: "Да, я знаю, что она уже играет Валькирию, но у нее здорово получилась бы Халк-женщина".
Руффало исполнял роль Халка в киновселенной Marvel с 2012 года.
О том, что на Disney+ выйдет сериал, посвященный Халку-женщине, стало известно в августе. Кевин Файги рассказал об этом на ежегодной выставке D23 Expo (D23 - фан-клуб студии Disney, - Прим.ред.).
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КультураКино и сериалыНовости культурыМарк Руффало
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