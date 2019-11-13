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РИА Новости

Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса

05:34 13.11.2019
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© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Селена Гомес
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что столкнулась с осуждением в социальных сетях из-за лишнего веса, когда лечилась от волчанки и испытывала другие проблемы со здоровьем, сообщает Entertainment Tonight.

"Впервые я столкнулась с бодишеймингом (осуждение за полноту, худобу и другие физические недостатки, — Прим.ред.) в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие", — объяснила она.

Гомес рассказала, что хотя волчанка не влияет на вес, вместе все эти факторы провоцируют физические изменения.

"Мой вес мог меняться каждый месяц. Именно в это период я заметила, что на меня начинали больше всего нападать", — отметила певица.

Селена призналась, что тяжело переживала это напряженное время, но сейчас она счастлива и не считает нужным делиться всем в социальных сетях.
Она добавила, что старается придерживаться "золотого правила морали" ("Относись к другим людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе", — Прим. ред.) и прощать тех, кто когда-то сделал ей больно.
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