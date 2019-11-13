Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса

"Впервые я столкнулась с бодишеймингом (осуждение за полноту, худобу и другие физические недостатки, — Прим.ред.) в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие", — объяснила она.