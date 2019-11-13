Стилист Елизаветы II раскрыла секрет, как чистят драгоценности королевы

Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте

© AP Photo / Steve Parsons Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб") рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина, . Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб") рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина, сообщает People.

"Немного джина и воды пригодятся, чтобы придать дополнительный блеск бриллиантам – но только не рассказывайте об этом ювелиру!" — пишет она.

Анджела описала подготовку королевы к торжественным мероприятиям, которая включает выкладывание драгоценностей и диадемы на поднос, когда-то принадлежавший ее бабушке — королеве Марии: "Капля моющей жидкости и воды помогает избавиться от следов лака для волос".

"Украшения королевы ювелир при необходимости чистит как следует, а мое дело – быстрая полировка", — поделилась Келли.