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РИА Новости

Стилист Елизаветы II раскрыла секрет, как чистят драгоценности королевы

03:51 13.11.2019
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© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
© AP Photo / Steve Parsons
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб") рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина, сообщает People.
"Немного джина и воды пригодятся, чтобы придать дополнительный блеск бриллиантам – но только не рассказывайте об этом ювелиру!" — пишет она.
Анджела описала подготовку королевы к торжественным мероприятиям, которая включает выкладывание драгоценностей и диадемы на поднос, когда-то принадлежавший ее бабушке — королеве Марии: "Капля моющей жидкости и воды помогает избавиться от следов лака для волос".
"Украшения королевы ювелир при необходимости чистит как следует, а мое дело – быстрая полировка", — поделилась Келли.
Она работает с 1994 года в должности "личного советника, куратора и штатного дизайнера" и отвечает за состояние гардероба и драгоценностей королевы, а также за создание некоторых костюмов.
Кадр из трейлера к третьему сезону сериала Корона
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КультураСтиль жизниНовости культурыЕлизавета II
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