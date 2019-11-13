День войск радиационной, химической и биологической защиты в России

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

История этого рода войск началась во время Первой мировой войны (1914-1918), когда воюющие государства начали применять для военных целей химическое оружие. Поэтому первоначально эти войска назывались химическими. Они состояли из подразделений и частей, применявших отравляющие вещества с использованием газовых баллонов и ядовито-дымных шашек, а также противогазовые подразделения для защиты войск.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года , когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в Красной армии.

В ходе реформ 1924-1925 годов были заложены основы создания химической службы Красной Армии и химических войск. К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах.

В 1939-1940 годах были созданы отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО) и отдельные дегазационные батальоны центрального и окружного подчинения; в армиях, корпусах и стрелковых дивизиях сформированы дегазационные роты, а в полках – взводы ПХО и огнеметные команды. В танковых дивизиях и бригадах создавались отдельные огнеметно-химические батальоны и роты, предназначенные для огнеметания и постановки маскирующих дымовых завес. На флотах и военно-морских базах были созданы дивизионы ПХО и дымовой маскировки.

Особенно широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны, так как захваченные частями Красной Армии германские секретные документы показали, что фашистская Германия готовилась к применению химического оружия. Химические войска Красной армии непрерывно вели разведку в целях вскрытия подготовки противника к химическому нападению и своевременному предупреждению своих войск, участвовали в обеспечении постоянной готовности воинских частей, соединений и объединений к выполнению боевых задач в условиях возможного применения противником химического оружия, уничтожали живую силу и технику врага огнеметно-зажигательными средствами, осуществляли маскировку своих войск и объектов тыла дымами. Во время Великой Отечественной войны в составе химических войск имелись: технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады, батальоны и роты противохимической защиты (ПХЗ), отдельные огнеметные батальоны и роты, базы, склады и лаборатории, учебные подразделения.

За боевые заслуги , проявленные во время войны, тысячи воинов химических войск награждены орденами и медалями, а 28 присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны появление ядерного оружия и бактериальных (биологических) средств выдвинуло в качестве актуальной задачи обеспечение защиты войск от поражающих факторов этих видов оружия массового поражения. На химические войска была возложена задача выполнения мероприятий по защите войск. В связи с расширением задач в них произошли существенные качественные изменения.

Почти одновременно с появлением ядерного оружия возникли средства радиационной разведки, предназначенные для своевременного обнаружения радиоактивного заражения.

Суровым испытанием для химических войск СССР стала аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Опыт ликвидации последствий аварии показал необходимость создания специальных мобильных соединений химических войск, которые в период с 1986 по 1989 годы были сформированы во всех военных округах.

Серьезную проверку прошли химические войска в Афганистане и Чечне, где широкое применение нашли огнеметно-зажигательные и аэрозольные средства.

В 1992 году в Вооруженных силах РФ химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новое наименование стало отражать задачи, для решения которых они предназначены.

Войска РХБЗ – специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, направленных на снижение потерь объединений и соединений Сухопутных войск и обеспечение выполнения поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия.

В их задачи входит выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки, масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически опасных объектов; обеспечение защиты соединений и частей от поражающих факторов оружия массового поражения и радиационного, химического, биологического заражения; снижение заметности войск и объектов; ликвидация последствий аварий (разрушений) на радиационно, химически и биологически опасных объектах; нанесение потерь противнику применением огнеметно-зажигательных средств.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты, который включает засечку ядерных взрывов; радиационную, химическую, биологическую разведку и контроль; сбор, обработку данных и информации о радиационной, химической, биологической обстановке; оповещение войск об РХБ заражении; проведение специальной обработки (дезактивации, дегазации и дезинфекции) вооружения, военной и специальной техники, сооружений и других объектов, а также санитарной обработки личного состава; аэрозольное противодействие средствам разведки и наведения противника.

Войска оснащены автоматизированными комплексами засечки ядерных взрывов, высокопроходимыми и надежно защищенными машинами РХБ разведки, высокопроизводительными машинами специальной обработки, аэрозольного противодействия, реактивными пехотными и тяжелыми огнеметными системами и другой специальной техникой.

Войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных предприятиях.

Дальнейшее наращивание возможностей войск РХБЗ осуществляется путем создания современной системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения, интегрированной с автоматизированными системами управления войсками и оружием и устойчиво функционирующей в условиях применения оружия массового поражения и сильного радиоэлектронного противодействия. Наряду с этим предусмотрено оснащение соединений, частей и подразделений РХБЗ новыми, высокоэффективными средствами РХБ разведки, индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами снижения заметности и маскировки, огнеметно-зажигательным вооружением, а также внедрение более совершенных веществ, рецептур, способов и технических средств специальной обработки.

Существующие и перспективные образцы вооружения и средств РХБ защиты позволяют гарантированно выполнять весь комплекс задач по радиационной, химической и биологической безопасности войск и населения.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)