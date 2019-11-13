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РИА Новости

В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов

11:21 13.11.2019
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© РИА Новости / Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© РИА Новости / Фонд помощи животным "Ника"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На территории городского пространства "Хлебозавод" 16-17 ноября пройдет благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов WOOF, организованный фондом "Ника", сообщает пресс-служба фестиваля.
"По уже устоявшейся традиции организаторы разделят мероприятие на два тематических дня: 16 ноября любящих хозяев приедут искать собаки, а 17 ноября – кошки. Все животные здоровы и привиты, с каждым из них можно будет поиграть и пообщаться, а при желании забрать питомца домой. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и заключить договор об ответственном содержании", - говорится в пресс-релизе.
Хозяев будут ждать 100 собак и 150 кошек из приютов Москвы и Подмосковья.
На мероприятии будут работать ветеринарные врачи, кинологи и специалисты по питанию животных. Гости фестиваля, пока не готовые завести собаку или кошку, смогут поучаствовать в сборе подарков для приютов и принести корма, пеленки, наполнители для лотков, игрушки.
Для посетителей фестиваля приготовлены лекции, конкурсы с призами и тематические фотозоны. Детей ждет игровая зона с мастер-классами и уроками об ответственном отношении к питомцам.
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бездомные животныеМосква
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