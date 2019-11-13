В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов

"По уже устоявшейся традиции организаторы разделят мероприятие на два тематических дня: 16 ноября любящих хозяев приедут искать собаки, а 17 ноября – кошки. Все животные здоровы и привиты, с каждым из них можно будет поиграть и пообщаться, а при желании забрать питомца домой. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и заключить договор об ответственном содержании", - говорится в пресс-релизе.