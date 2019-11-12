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РИА Новости

В одесском порту выгрузили первую партию нефти из Ливии

23:59 12.11.2019
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Первую партию сырой нефти из Ливии выгрузили в порту Одессы, сообщила пресс-служба порта.
Нефть доставил на Украину танкер Prometheus Energy, который вышел из гавани порта в понедельник.
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"По информации главной диспетчерской Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81 282 тонны "черного золота". Обработка танкера у причала 2Н заняла 41 час при нормативе 38 часов", - информирует пресс-служба порта.
Отмечается, что перегрузка нефти в береговые емкости нефтебаз началась вечером 9 ноября и проводилась тремя технологическими линиями. Заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк сообщил, что в текущем месяце ожидается подход еще одного большегрузного танкера - с азербайджанской нефтью.
В Администрации морских портов Украины заявили, что в последние 20 лет в нефтегавани Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть из России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США.
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"Ливия стала девятой в этом списке, а танкер Prometheus Energy доставил на украинский рынок первую партию сырья из этой страны", - сообщила пресс-служба порта.
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ОдессаЛивияУкраинаВ мире
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