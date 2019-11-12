Суд оставил под стражей задержанных руководителей ЦИК Боливии

Ранее сообщалось, что полиция Боливии по распоряжению МВД задержала председателя и зампредседателя Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.