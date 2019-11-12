Суд оставил под стражей задержанных руководителей ЦИК Боливии

Ранее сообщалось, что полиция Боливии по распоряжению МВД задержала председателя и зампредседателя Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
Газета добавляет, что их обвиняют в десяти преступлениях, связанных с нарушениями избирательного регламента.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса заявил о нарушениях и не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.