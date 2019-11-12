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РИА Новости

Суд оставил под стражей задержанных руководителей ЦИК Боливии

23:46 12.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПротесты в Ла-Пасе, Боливия
Протесты в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
Протесты в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Боливии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для главы Высшего избирательного суда Марии Эухениа Чоке и ее заместителя Антонио Костаса, сообщает издание Deber.
Ранее сообщалось, что полиция Боливии по распоряжению МВД задержала председателя и зампредседателя Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
Газета добавляет, что их обвиняют в десяти преступлениях, связанных с нарушениями избирательного регламента.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса заявил о нарушениях и не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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