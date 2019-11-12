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РИА Новости

Жильцов сгоревших Морозовских казарм в Твери разместят в гостиницах

23:29 12.11.2019
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© Фото : МЧС РФПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС РФ
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Жильцов старого трехэтажного жилого дома в Твери, в котором во вторник произошел пожар, временно разместят в гостиницах, сообщила администрация города.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 122 по улице Двор Пролетарки в Твери поступило в 15.17 мск. Пожар охватил второй этаж здания 1917 года постройки, где прописаны около 120 человек. Горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются. Пожар был потушен в 17.53 мск. Погибших и пострадавших нет.
© Фото : МЧС РоссииПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС России
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Администрация Твери информирует, что глава города Алексей Огоньков выезжал на место ЧП и провел совещание с руководителями структурных подразделений горадминистрации и Пролетарского района, по итогам которого был решен вопрос, как и куда разместить погорельцев. "Для временного размещения им предложены номера в гостиницах города. Прорабатывается вопрос обеспечения нуждающихся жильцов, чье имущество пострадало от огня, продуктами и предметами личной гигиены", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что после завершения работ на месте пожара специалисты обследуют жилые помещения и определят объем ремонтных работ.
"С 12 ноября на объекте будет организовано дежурство представителей управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери", - отмечают городские власти.
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19 октября, 13:26
Крупные пожары в России
Пожар произошел в одном из зданий знаменитых Морозовских казарм, которые представляют собой историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России. Сейчас многие из строений Морозовских казарм находятся в аварийном состоянии, однако горевший дом аварийным не считался.
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МЧС РФРоссияТверьПроисшествия
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