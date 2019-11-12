Жильцов сгоревших Морозовских казарм в Твери разместят в гостиницах

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери. Архивное фото

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

© Фото : МЧС РФ Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Жильцов старого трехэтажного жилого дома в Жильцов старого трехэтажного жилого дома в Твери , в котором во вторник произошел пожар, временно разместят в гостиницах, сообщила администрация города.

По данным МЧС , сообщение о пожаре в доме 122 по улице Двор Пролетарки в Твери поступило в 15.17 мск. Пожар охватил второй этаж здания 1917 года постройки, где прописаны около 120 человек. Горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются. Пожар был потушен в 17.53 мск. Погибших и пострадавших нет.

© Фото : МЧС России Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери © Фото : МЧС России Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

Администрация Твери информирует, что глава города Алексей Огоньков выезжал на место ЧП и провел совещание с руководителями структурных подразделений горадминистрации и Пролетарского района, по итогам которого был решен вопрос, как и куда разместить погорельцев. "Для временного размещения им предложены номера в гостиницах города. Прорабатывается вопрос обеспечения нуждающихся жильцов, чье имущество пострадало от огня, продуктами и предметами личной гигиены", - говорится в сообщении.

Власти уточняют, что после завершения работ на месте пожара специалисты обследуют жилые помещения и определят объем ремонтных работ.

"С 12 ноября на объекте будет организовано дежурство представителей управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери", - отмечают городские власти.