СМИ сообщили о первых погибших в ходе бепорядков в Боливии

Ранее представитель местных спасателей сообщил, что в больницах находятся 12 пострадавших, погибших не было. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.
Смена власти в Боливии
Массовые протесты начались в Боливии после президентских выборов 20 октября. В стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.
Вооруженные силы страны 10 ноября попросили главу государства Эво Моралеса покинуть пост, он согласился. Вслед за президентом уволились все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Венесуэла, Куба, Мексика и другие страны расценивают случившееся как госпереворот.
Вчера, 20:36Моралес заявил, что на него готовили покушение