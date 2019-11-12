СМИ сообщили о первых погибших в ходе бепорядков в Боливии

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Во время протестов в столице Боливии Ла Пасе от огнестрельных ранений погибли два человека, пишет газета Razón . Во время протестов в столицеЛа Пасе от огнестрельных ранений погибли два человека, пишет газета

Ранее представитель местных спасателей сообщил, что в больницах находятся 12 пострадавших, погибших не было. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.

Смена власти в Боливии

Массовые протесты начались в Боливии после президентских выборов 20 октября. В стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.

Вооруженные силы страны 10 ноября попросили главу государства Эво Моралеса покинуть пост, он согласился. Вслед за президентом уволились все представители высшего руководства страны.

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.