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РИА Новости

СМИ сообщили о первых погибших в ходе бепорядков в Боливии

23:30 12.11.2019 (обновлено: 04:43 13.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДемонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Во время протестов в столице Боливии Ла Пасе от огнестрельных ранений погибли два человека, пишет газета Razón.
Ранее представитель местных спасателей сообщил, что в больницах находятся 12 пострадавших, погибших не было. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.
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"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса

Смена власти в Боливии

Массовые протесты начались в Боливии после президентских выборов 20 октября. В стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.
Вооруженные силы страны 10 ноября попросили главу государства Эво Моралеса покинуть пост, он согласился. Вслед за президентом уволились все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Венесуэла, Куба, Мексика и другие страны расценивают случившееся как госпереворот.
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Вчера, 20:36
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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