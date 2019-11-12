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РИА Новости

Лукашенко раскритиковал ЕС за бюрократию и необдуманные решения

23:25 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), а также раскритиковал страны ЕС за бюрократию и принятие решений без достаточного изучения ситуации.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, во вторник, выступая в Вене на австрийско-белорусском бизнес-форуме, Лукашенко "высказал мнение, что ЕС не должен быть так забюрократизирован, как сейчас". По словам белорусского президента, иногда на принятие решения уходит очень много времени, а государства ЕС, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран. "Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию", - подчеркнул Лукашенко.
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Он добавил, что "не так просто вокруг нас". "Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко - заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок", - заявил глава белорусского государства.
По данным пресс-службы, "Лукашенко отметил, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, потому как Европейский союз является одной из мировых геополитических опор". "Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство", - сказал белорусский лидер.
В конце сентября белорусский лидер решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. В МИД республики отмечали, что Белоруссия ожидает сигнала от Евросоюза о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего будет определена "конкретная модальность" подписания документов пакетом. В МИДе Белоруссии отмечали, что ЕС еще не выполнил все внутренние процедуры и формальности, связанные с подписанием, в то время как "совесть республики чиста", и белорусская сторона готова подписывать соглашения. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что подписание соглашения с Евросоюзом об упрощении визовых процедур затягивается из-за бюрократии в Брюсселе.
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Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель ранее сообщал, что заключение визового соглашения между Минском и Евросоюзом зависит от завершения согласования внутри ЕС документа о реадмиссии, который подписывается в пакете и процесс согласования которого "более длительный". Он также пояснял, что ЕС и Белоруссия продолжают работу над документом о приоритетах партнерства, но его подписание сдерживается позицией Литвы из-за строительства Белорусской АЭС.
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BrexitАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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