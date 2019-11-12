В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках

После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране продолжились беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.
"Что касается пострадавших, зарегистрированы 12 человек, которым была оказана медицинская помощь", - приводит агентство слова Камачо.
Среди пострадавших девять мужчин и три женщины. Трое из доставленных в больницы людей получили огнестрельные ранения, еще трое - ранение дробью.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.