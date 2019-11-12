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РИА Новости

В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках

23:09 12.11.2019 (обновлено: 23:54 12.11.2019)
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© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Протесты в Боливии . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.
После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране продолжились беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.
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"Что касается пострадавших, зарегистрированы 12 человек, которым была оказана медицинская помощь", - приводит агентство слова Камачо.
Среди пострадавших девять мужчин и три женщины. Трое из доставленных в больницы людей получили огнестрельные ранения, еще трое - ранение дробью.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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