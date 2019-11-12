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РИА Новости

В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

23:09 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики обстреляли из минометов и самодельных ракетных установок жилые кварталы сирийского Алеппо, один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщили РИА Новости во вторник в центральной больнице города.
"В результате минометного и ракетного обстрела районов Халяб аль-Джадида, Адамии и Хамдании погиб мужчина и еще один человек доставлен с ранениями", - сказал собеседник агентства.
Супруга погибшего мужчины рассказал РИА Новости, что две мины разорвалось возле дома, в результате чего ее муж получил осколочные ранения в шею. Семья попала под обстрел, когда возвращалась домой с детьми.
Боевики радикальных группировок за последние две недели неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо. В результате ранения получают мирные жители, нанесен материальный ущерб. В понедельник в результате обстрелов в городе погибла шестилетняя девочка.
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