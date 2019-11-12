В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики обстреляли из минометов и самодельных ракетных установок жилые кварталы сирийского Боевики обстреляли из минометов и самодельных ракетных установок жилые кварталы сирийского Алеппо , один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщили РИА Новости во вторник в центральной больнице города.

"В результате минометного и ракетного обстрела районов Халяб аль-Джадида, Адамии и Хамдании погиб мужчина и еще один человек доставлен с ранениями", - сказал собеседник агентства.

Супруга погибшего мужчины рассказал РИА Новости, что две мины разорвалось возле дома, в результате чего ее муж получил осколочные ранения в шею. Семья попала под обстрел, когда возвращалась домой с детьми.