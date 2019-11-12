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РИА Новости

Путин подписал закон об ответственности за незаконную добычу янтаря

23:06 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДобыча янтаря
Добыча янтаря
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Добыча янтаря. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
За самовольную добычу таких камней лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение, устанавливается штраф до 1 миллиона рублей. Возможно и лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. В случае, когда стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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Аналогичная уголовная ответственность будет наступать и за сделки с "заведомо самовольно добытыми" янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Если же это сделает организованная группа или группа лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до шести лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
По данным МВД России, объем конфискованного в 2014-2016 годах самовольно добытого янтаря в среднем составил 15,7 тонны в год оценочной стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Ежегодно МВД России фиксирует около 1,5 тысячи административных правонарушений, совершенных физическими лицами.
Исходя из оценочной стоимости конфискованного янтаря, незаконный доход задержанных граждан может превышать 800 тысяч рублей на одного человека в год. Имеются оценки годового объема самовольной добычи янтаря в количестве более 200 тонн при стоимости свыше 16 миллиардов рублей.
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По данным Росприроднадзора, в 2015-2016 годах среднее количество учтенного незаконно добытого нефрита составило 7,7 тонны в год оценочной стоимостью 30,3 миллиона рублей. Ежегодно за самовольную добычу нефрита привлекаются к административной ответственности более 30 физлиц, возбуждается свыше 40 административных дел. Годовой доход физлиц, самовольно добывающих нефрит, может превышать 900 тысяч рублей.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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