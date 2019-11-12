Путин ратифицировал доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.
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Протокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию СЕ о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.
Одна из статей протокола криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки. Уголовный кодекс РФ такие деяния не относит к самостоятельным составам преступлений.
При подписании доппротокола Россия сделала заявление о том, что в соответствии с УК РФ деяния, на которые распространяется эта статья, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве повлекут за собой уголовную ответственность.
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