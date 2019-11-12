Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T23:04Z
https://ria.ru/20191112/1560866341.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156080/11/1560801188_0:22:3012:1716_1036x0_80_0_0_345fe9d40d7a85d3741d53df884d7d27.jpg
РИА Новости

Путин ратифицировал доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма

23:03 12.11.2019 (обновлено: 23:04 12.11.2019)
160
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
16 октября, 11:37
Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, заявил Лавров
Протокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию СЕ о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.
Одна из статей протокола криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки. Уголовный кодекс РФ такие деяния не относит к самостоятельным составам преступлений.
При подписании доппротокола Россия сделала заявление о том, что в соответствии с УК РФ деяния, на которые распространяется эта статья, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве повлекут за собой уголовную ответственность.
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
27 октября, 08:00
Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии
300101
Обсудить 0
Совет ЕвропыВладимир ПутинЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи
Президент России Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение СНГ о взаимодействии при ядерных авариях
Президент России Владимир Путин
Путин одобрил отзыв заявления к доппротоколу к Женевским конвенциям
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о системе поиска сведений о залоге движимого имущества
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин ратифицировал договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон, позволяющий приставам передавать документы онлайн
Добыча янтаря
Путин подписал закон об ответственности за незаконную добычу янтаря
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил санкции против Ирана
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Президент РФ Владимир Путин
Путин объявил благодарность заму главреда "Российской газеты"
Акватория грузового порта в Одессе
В одесском порту выгрузили первую партию нефти из Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния