Путин ратифицировал доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ратифицировал дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.

Протокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию СЕ о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

Одна из статей протокола криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки. Уголовный кодекс РФ такие деяния не относит к самостоятельным составам преступлений.