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РИА Новости

Путин подписал закон о системе поиска сведений о залоге движимого имущества

23:02 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества, который должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Создание такой системы позволит улучшить прозрачность сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом, соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business и позволит России улучшить в нем свою позицию, поясняло ранее правительство РФ.
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В настоящее время существуют два реестра: реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный Федеральной нотариальной палатой (ФНП), и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (ЕФРС). Однако единая система поиска по ним отсутствовала.
Для упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества закон предлагает создать единую систему поиска в этих двух реестрах на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ). Через ЕПГУ в автоматическом режиме будут передаваться запросы на представление информации одновременно в оба реестра. При этом регистрация и хранение сведений непосредственно на самом портале не предполагается.
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный ФНП, функционирует с 1 июля 2014 года. По состоянию на 18 декабря 2018 года в нем было зарегистрировано более 6,3 миллиона уведомлений, в том числе более 3,5 миллиона о залоге транспортных средств. При покупке транспортных средств граждане все чаще проверяют наличие сведений о них в этом реестре и получают нотариально удостоверенные выписки, которые принимаются судом.
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ЕФРС предоставляет открытый и бесплатный доступ к информации о деятельности компаний и ИП для оценки контрагентами кредитных рисков и рисков мошенничества. В этом реестре раскрывается информация о залоге движимого имущества, финансовой аренде (лизинге), финансировании под уступку денежного требования и концессии.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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