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РИА Новости

Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову грозит 30 лет тюрьмы в США

22:55 12.11.2019 (обновлено: 23:48 12.11.2019)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
Алексей Бурков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Алексей Бурков, которого экстрадировали из Израиля, предстал перед судом в США, передает корреспондент РИА Новости.
Ему грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством.
Заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Буркова до суда, состоится в пятницу. До этого времени Бурков будет находиться под стражей.
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
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Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным
Ранее МИД выразил сожаление, что Израиль решил экстрадировать россиянина. Дипведомство считает, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран.

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.
Израильтянка Наама Иссахар
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Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.
В посольстве России в Израиле заявили, что произошедшее ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.
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Алексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Тырил деньги с кредитных карточек , значит вор . А значит должен сидеть в тюрьме. Кстати американская тюрьма ещё не самая плохая тюрьма в мире . И жалеть хакера- вора право же не стоит !
12 ноября, 23:26
Juri BERG
9270005
А не надо заниматься хакерством. Если россиянин, то белый и пушистый?
13 ноября, 00:38
ИЧИван Чемоданов
4761000
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