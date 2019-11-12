Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову грозит 30 лет тюрьмы в США

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Алексей Бурков, которого экстрадировали из Израиля, предстал перед судом в США, передает корреспондент РИА Новости.
Ему грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством.
Заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Буркова до суда, состоится в пятницу. До этого времени Бурков будет находиться под стражей.
Ранее МИД выразил сожаление, что Израиль решил экстрадировать россиянина. Дипведомство считает, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран.
Дело Буркова
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.
Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.
В посольстве России в Израиле заявили, что произошедшее ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.