Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову грозит 30 лет тюрьмы в США

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Россиянин Алексей Бурков , которого экстрадировали из Израиля, предстал перед судом в США , передает корреспондент РИА Новости.

Ему грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством.

Заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Буркова до суда, состоится в пятницу. До этого времени Бурков будет находиться под стражей.

Ранее МИД выразил сожаление, что Израиль решил экстрадировать россиянина. Дипведомство считает, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран.

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.