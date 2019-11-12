США могут перестать оказывать финансовую поддержку ВТО

Соответствующее заявление со стороны США ставит под угрозу работу ВТО. Как отмечает агентство, США вкладывают в годовой бюджет ВТО наибольшую сумму относительно других стран. В 2019 году США внесли 22,7 миллиона франков (около 22,8 миллиона долларов).

"Если США в одностороннем порядке прекратят финансирование, это может поставить под угрозу работу ВТО и заставить страны переосмыслить свою зависимость от него ...", - говорится в сообщении. Отмечается, что Штаты могут прекратить выплаты, начиная со следующего года. Сообщается, что организация должна принять план по бюджету на 2020 и 2021 годы до 31 декабря.