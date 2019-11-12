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РИА Новости

США могут перестать оказывать финансовую поддержку ВТО

22:52 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США могут прекратить выплаты Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ ВТО.
США планируют выступить с заявлением о "системных проблемах относительно выплат членам апелляционного органа" 22 ноября, отмечается в сообщении.
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Соответствующее заявление со стороны США ставит под угрозу работу ВТО. Как отмечает агентство, США вкладывают в годовой бюджет ВТО наибольшую сумму относительно других стран. В 2019 году США внесли 22,7 миллиона франков (около 22,8 миллиона долларов).
"Если США в одностороннем порядке прекратят финансирование, это может поставить под угрозу работу ВТО и заставить страны переосмыслить свою зависимость от него ...", - говорится в сообщении. Отмечается, что Штаты могут прекратить выплаты, начиная со следующего года. Сообщается, что организация должна принять план по бюджету на 2020 и 2021 годы до 31 декабря.
В сообщении отмечается, что такой шаг со стороны Штатов является эскалацией конфликта с организацией. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что система урегулирования споров ВТО нарушает суверенные права государства. Кроме того, США обвиняют организацию в том, что она допустила увеличение экономического влияния Китая в течение последних двух десятилетий.
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияСШАЭкономика
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