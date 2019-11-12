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РИА Новости

Иран и США могут начать переговоры в ближайшее время, считает эксперт

22:48 12.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДОХА, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Условия для начала переговоров между США и Ираном соблюдены, они могут начать их в течение трех месяцев, высказал мнение РИА Новости профессор политологии Тегеранского университета Нассер Хадиан Джази.
Он принял участие в конференции по экономическому будущему Ближнего Востока и Северной Африки в Катаре.
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"Два условия, чтобы переговоры имели шанс, достигнуты в последние месяцы: Трамп пришел к выводу, что максимальное давление на Иран не является решением вопроса, и, второе, - Иран проникся убеждением, что не будет участвовать в переговорах с позиции слабого. По этой причине я думаю, что переговоры могут начаться в ближайшее время - в течение трех месяцев, хоть это и непопулярная сейчас точка зрения", - сказал Джази.
По его мнению, события последних месяцев (нападения на саудовские танкеры и месторождения) убедили США и Запад, что Иран готов к войне.
"Все основные игроки исходят из того, что прямо или косвенно Иран был в них вовлечен. Мы пытаемся изменить расчеты, в первую очередь, Трампа. До этого Помпео (госсекретарь США - ред.) и Джон Болтон (бывший советник по нацбезопасности - ред.) привыкли говорить, что война с Ираном будет легким делом, но теперь расчеты поменялись: Трамп узнал, что может случиться с Saudi Aramco и какой может быть цена противостояния. Он узнал, если будет война, то не только между Ираном и США, она будет региональной, и это не будет привычное бомбометание с самолетов или ракетами", - считает аналитик.
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Политолог считает, что надежду на скорые переговоры между США и Ираном вселяет посредничество президента Франции Эммануэля Макрона, который после нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии выступил с инициативой возобновления переговоров США и других стран с Ираном и отмены санкций. "Обе стороны испытывают доверие к его предложению, поэтому я обладаю надеждой на возобновление переговоров", - отметил Джази.
Напряженность в Персидском заливе возросла из-за усугубления конфликта между США и Ираном, связанным с односторонним выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и возобновления антииранских санкций, которые были реализованы в два этапа - седьмого августа и четвертого ноября 2018 года. В ответ Тегеран, начиная с 8 мая, начал поэтапно снижать обязательства в рамках СВДП.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампИранСШАВ мире
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