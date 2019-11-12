Каталонские радикалы заблокировали дороги между Испанией и Францией

"Полностью заблокирована AP-7 в районе Сан-Грегори в обоих направлениях из-за манифестации", - сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.
Кроме того, само радикальное движение "Демократическое цунами" в соцсетях утверждает, что заблокирована граница с Францией в Стране басков. В этом районе выстроились 15-километровые пробки.
Блокировка дорожного движения с Францией началась в понедельник, когда несколько сот радикалов перекрыли по обе стороны границы трассу AP-7, в приграничном районе Ла-Жункера (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). В результате во вторник их удалось оттеснить как с французской, так и испанской стороны. По меньшей мере 19 человек получили ранения и травмы, еще около 20 человек были задержаны. После этого радикалы начали блокировку другой дороги в этом районе - национальной трассы N2, а также продолжили блокировку AP-7 на других участках. Вечером правоохранительные органы сообщили, что движение полностью восстановлено.
В настоящее время из-за митингов перекрыты также несколько дорог в Барселоне, сообщают каталонские правоохранительные органы.
На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании планируется начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.