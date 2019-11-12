Каталонские радикалы заблокировали дороги между Испанией и Францией

МАДРИД, 12 ноя - РИА Новости. Радикалы, выступающие за независимость Францию. Радикалы, выступающие за независимость Каталонии , вновь заблокировали дороги, соединяющие Испанию

"Полностью заблокирована AP-7 в районе Сан-Грегори в обоих направлениях из-за манифестации", - сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter

Кроме того, само радикальное движение "Демократическое цунами" в соцсетях утверждает, что заблокирована граница с Францией в Стране басков. В этом районе выстроились 15-километровые пробки.

Блокировка дорожного движения с Францией началась в понедельник, когда несколько сот радикалов перекрыли по обе стороны границы трассу AP-7, в приграничном районе Ла-Жункера (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). В результате во вторник их удалось оттеснить как с французской, так и испанской стороны. По меньшей мере 19 человек получили ранения и травмы, еще около 20 человек были задержаны. После этого радикалы начали блокировку другой дороги в этом районе - национальной трассы N2, а также продолжили блокировку AP-7 на других участках. Вечером правоохранительные органы сообщили, что движение полностью восстановлено.

В настоящее время из-за митингов перекрыты также несколько дорог в Барселоне , сообщают каталонские правоохранительные органы.

На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании планируется начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.