Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины в случае провала торговой сделки

"Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих… Я сказал (своему экономическому советнику) Ларри (Кудлоу) и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне во вторник.