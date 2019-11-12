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РИА Новости

Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины в случае провала торговой сделки

22:35 12.11.2019 (обновлено: 22:36 12.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, в противном случае пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.
"Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих… Я сказал (своему экономическому советнику) Ларри (Кудлоу) и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне во вторник.
В пятницу Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона. На минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Гонконг
23 июля, 08:00
Китаю никто не нужен, он нужен всем
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Министерство коммерции КНРДональд ТрампКитайСШАЭкономика
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