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РИА Новости

Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН

22:32 12.11.2019 (обновлено: 22:33 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разработан для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и обеспечения в долгосрочной перспективе взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий.
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Соглашение предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие организации в проектах на территории России. Кроме того, соглашение определяет вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.
Документ предусматривает возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.
Как отмечает кабмин, соглашение расширит возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН, позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий.
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Ядерные технологииЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)Владимир ПутинРоссия
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