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РИА Новости

Трамп продлил санкции против Ирана

22:32 12.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана 40-летней давности, говорится в письме американского лидера конгрессу, обнародованном в базе данных правительственных документов.
"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались", - констатировал Трамп.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
8 ноября, 14:36
Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД
Он продлил действие исполнительного указа 12170 президента Джимми Картера, подписанного в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Указ дает властям США широкие полномочия вводить санкции и другие меры, а также регулировать торговлю с Ираном. В частности, он блокирует любую государственную собственность Ирана в юрисдикции США.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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