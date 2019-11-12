Трамп продлил санкции против Ирана

"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались", - констатировал Трамп.

Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД

Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД

Он продлил действие исполнительного указа 12170 президента Джимми Картера, подписанного в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Указ дает властям США широкие полномочия вводить санкции и другие меры, а также регулировать торговлю с Ираном. В частности, он блокирует любую государственную собственность Ирана в юрисдикции США.