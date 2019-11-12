Трамп продлил санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана 40-летней давности, говорится в письме американского лидера конгрессу, обнародованном в базе данных правительственных документов.
"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались", - констатировал Трамп.
Он продлил действие исполнительного указа 12170 президента Джимми Картера, подписанного в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Указ дает властям США широкие полномочия вводить санкции и другие меры, а также регулировать торговлю с Ираном. В частности, он блокирует любую государственную собственность Ирана в юрисдикции США.