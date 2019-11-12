В Свердловской области ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории базы строительных материалов в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании стройматериалов на площади 600 квадратных метров на улице Коммуны в городе Березовский. В 22.59 по местному времени (20.59 мск) пожар был локализован.
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"В 23.20 по местному времени (21.20 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.