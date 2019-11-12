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РИА Новости

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиян

22:24 12.11.2019 (обновлено: 23:51 12.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США обсуждают с Россией репатриацию выходцев из РФ, примкнувших к запрещенной в России террористической группировке ИГ*, а также их родственников, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии", - сказал он.
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По его словам, прогресс в репатриации выходцев из ряда других стран заметен мало. Он упомянул, что Косово, Босния и Герцеговина, а также Италия приняли для последующего суда своих граждан, но в случае с Италией это был всего один человек.
"Учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует, и это остается важным вопросом в дипломатических обсуждениях", - сказал представитель госдепа.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Государственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Да зачем их возвращать ! Пусть США решают что с ними делать, там их хоть накажут. В России они не нужны, здесь их Кадыров будет защищать!
12 ноября, 23:43
dd.rwk
1300004
А для чего они тут нужны? С нашей судебной системой отсидят максимум по 10-12 лет и на свободу? А потом обратно в массы? Бред какой-то.
13 ноября, 00:08
R/Sh 1981
1400000
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