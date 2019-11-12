США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиян

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США обсуждают с Россией репатриацию выходцев из РФ, примкнувших к запрещенной в России террористической группировке ИГ*, а также их родственников, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии", - сказал он.

По его словам, прогресс в репатриации выходцев из ряда других стран заметен мало. Он упомянул, что Косово, Босния и Герцеговина, а также Италия приняли для последующего суда своих граждан, но в случае с Италией это был всего один человек.

"Учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует, и это остается важным вопросом в дипломатических обсуждениях", - сказал представитель госдепа.