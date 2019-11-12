Офис Зеленского подтвердил задержание своей сотрудницы по делу о коррупции

КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что правоохранители задержали директора одного из департаментов по делу о коррупции.
Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Светлану Кондзелю - директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента - по подозрению в мошенничестве. Она якобы требовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
"Сегодня сотрудники НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины… Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.
В офисе отметили, что задержанная работала в различных отделах администрации президента с 2005 года.
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