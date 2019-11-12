Путин одобрил отзыв заявления к доппротоколу к Женевским конвенциям

На основании статьи 90 протокола I была учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.

Как говорится во внесенном в парламент президентом законе, комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, российского представителя в ее составе нет, при этом Россия уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. Также подчеркивается, что в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают.