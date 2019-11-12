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РИА Новости

Путин одобрил отзыв заявления к доппротоколу к Женевским конвенциям

22:21 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов.
На основании статьи 90 протокола I была учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 октября, 14:18
В Кремле объяснили отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций
Как говорится во внесенном в парламент президентом законе, комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, российского представителя в ее составе нет, при этом Россия уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. Также подчеркивается, что в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают.
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Владимир ПутинРоссияВ мире
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