Россия и Турция продолжают совместное патрулирование в Сирии

"Двенадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айли-Шар - Едикапа в провинции Алеппо. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Кабиш-Шарки в провинции Эль-Хасака и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сказал он.