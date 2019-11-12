Путин ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией 6 июня 2018 года в Кызыле. Соглашение призвано повысить надежность управления вооруженными силами стран СНГ, организации взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

С учетом технических характеристик, заложенных в единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.