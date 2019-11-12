Путин ратифицировал соглашение СНГ о взаимодействии при ядерных авариях

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии государств-членов СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.
Соглашение устанавливает порядок сотрудничества государств СНГ для предоставления помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
Ожидается, что документ позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений.