Путин ратифицировал соглашение СНГ о взаимодействии при ядерных авариях

Документ был подписан 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.

Соглашение устанавливает порядок сотрудничества государств СНГ для предоставления помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.