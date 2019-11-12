Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2019-11-12T22:04Z
https://ria.ru/20191112/1560865077.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156077/89/1560778927_0:151:3104:1897_1036x0_80_0_0_c2fbfb28d7ce7486921a8055901f235a.jpg
РИА Новости

Путин ратифицировал соглашение СНГ о взаимодействии при ядерных авариях

22:04 12.11.2019
148
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии государств-членов СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
11 октября, 17:36Ядерные технологии
В районе Белорусской АЭС провели демонстрационные учения
Соглашение устанавливает порядок сотрудничества государств СНГ для предоставления помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
Ожидается, что документ позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений.
600000
Обсудить 0
Ядерные технологииСНГВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма
Президент России Владимир Путин
Путин одобрил отзыв заявления к доппротоколу к Женевским конвенциям
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин ратифицировал договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия и Турция продолжают совместное патрулирование в Сирии
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о системе поиска сведений о залоге движимого имущества
Патриарх Александрийский Феодор II
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил санкции против Ирана
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон, позволяющий приставам передавать документы онлайн
Добыча янтаря
Путин подписал закон об ответственности за незаконную добычу янтаря
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
Путин назвал подготовку к выборам в РАН прозрачной для научного сообщества
Осел
В Испании на популярном курорте тяжелым туристам запретят кататься на ослах
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Депутаты из партии Моралеса поспособствуют передаче власти в стране
Протесты в Боливии
В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
Лента новостейМолния