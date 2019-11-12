Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Александрийский патриарх Александрийский патриарх Феодор , помянувший на литургии в кипрском Лимассоле главу украинских раскольников Епифания , и служившие вместе с ним архиереи Александрийской и Кипрской церквей получили сразу после богослужения письма с изображением фрески "Поцелуй Иуды", сообщил во вторник на своей странице в Facebook очевидец произошедшего, православный блогер Александр Вознесенский.

Ранее так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. При этом патриарх Феодор в сентябре прошлого года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал верующих УПЦ "держаться митрополита Киевского Онуфрия".

"Феодор, несмотря на просьбы кипрского священства, помянул лично на литургии Епифания в Лимассоле. После этого все епископы и священники получили конвертик, где была распечатана эта картинка (фрагмент фрески "Поцелуй Иуды" - ред.), с надписью: "Онуфрий - митрополит, Епифаний - раскольник, Феодор – Иуда". Епископы и часть священников получили конвертики прямо в алтаре", - написал Вознесенский, бывший свидетелем всех событий. Он приложил фото изображения и самого письма.

Также он сообщил, что, выйдя из храма на улицу, старший священник Александрийского патриархата разорвал послание, и "тут же услышал, что он не священник и продал Христа, после чего тут же сбежал во избежание внимания толпы".

Как отметил Вознесенский, глава Александрийской церкви проигнорировал настойчивую просьбу митрополита Лимассольского Афанасия (Кипрская церковь) не поминать за богослужением Епифания. Митрополит Афанасий ранее критиковал действия Константинополя на Украине и создание ПЦУ.

После акции с раздачей конвертов, сообщил очевидец, многие кипрские священники благодарили за данный шаг, замечая, что "все было сделано предельно корректно, что они в курсе проблемы и не поддерживают Феодора".

"Подошли первым к владыке Афанасию, и ему была вручена фотография без конвертика. Он посмотрел, прочитал, положил в карман и ничего не сказал. И поскольку он не стал критиковать, то конвертики с фотографиями были розданы в алтаре всем епископам и части священников, диаконов и алтарников. Потом на улице это было продолжено. Из 30 фотографий 25 было роздано клирикам", - написал Вознесенский.

По его наблюдению, накануне на вечерней службе в Лимассоле было около 50 священников, однако служить на следующий день литургию с патриархом Феодором пришло лишь около 15. "Еще известно, что некоторые епископы отказались вообще ехать служить с Феодором после того как узнали, что он признал раскольников", - добавил Вознесенский.