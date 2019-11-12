Депутаты из партии Моралеса поспособствуют передаче власти в стране

"Мы заявляем о нашей полной готовности способствовать принятию решения (по передаче власти), потому что на нас лежит ответственность, и мы будем выполнять наши обязанности в ассамблее. Но мы просим гарантий, потому что на улицах по-прежнему стоят ограждения и баррикады, и особенно потому, что господин (один из лидеров оппозиции, Луис) Камачо угрожает нам, что собирается окружить здание парламента", - заявила Яникес.