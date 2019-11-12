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РИА Новости

Депутаты из партии Моралеса поспособствуют передаче власти в стране

21:55 12.11.2019 (обновлено: 04:44 13.11.2019)
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© REUTERS / Luis CortesСвергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
© REUTERS / Luis Cortes
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
ЛА-ПАС, 12 ноя - РИА Новости. Боливийские парламентарии из партии экс-президента Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму"), имеющие большинство в обеих законодательных палатах, будут способствовать передаче президентской власти, запланированной на вторник, заявила лидер депутатов MAS Бетти Яникес.
Временно занять пост президента до новых выборов намерена второй вице-спикер сената Жанин Аньес, поскольку все остальное руководство страны ушло в отставку. Однако для этого на собрании парламентариев нужен кворум. Ранее один из членов MAS заявил, что депутаты его партии намерены бойкотировать заседание.
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"Мы заявляем о нашей полной готовности способствовать принятию решения (по передаче власти), потому что на нас лежит ответственность, и мы будем выполнять наши обязанности в ассамблее. Но мы просим гарантий, потому что на улицах по-прежнему стоят ограждения и баррикады, и особенно потому, что господин (один из лидеров оппозиции, Луис) Камачо угрожает нам, что собирается окружить здание парламента", - заявила Яникес.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.
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