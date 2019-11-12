Помпео призвал премьера Ирака немедленно начать борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и призвал его принять меры по удовлетворению требований протестующих по борьбе с коррупцией в стране.

В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и внесение изменений в закон о выборах. Он также объявил об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.

"Госсекретарь Помпео призвал премьер-министра Абд аль-Махди предпринять немедленные шаги для решения законных жалоб протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении госдепартамента.

Помпео также подчеркнул, что мирные демонстрации являются "основополагающим элементом всех демократий" и выразил сожаление по поводу погибших среди протестующих в результате разгона демонстраций, а также в связи с сообщениями о похищенных демонстрантах.

При этом госсекретарь подтвердил приверженность США "сильному, суверенному и процветающему Ираку" и пообещал продолжать поддерживать иракские силы безопасности в борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).