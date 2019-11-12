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РИА Новости

Помпео призвал премьера Ирака немедленно начать борьбу с коррупцией

21:52 12.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и призвал его принять меры по удовлетворению требований протестующих по борьбе с коррупцией в стране.
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и внесение изменений в закон о выборах. Он также объявил об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.
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"Госсекретарь Помпео призвал премьер-министра Абд аль-Махди предпринять немедленные шаги для решения законных жалоб протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении госдепартамента.
Помпео также подчеркнул, что мирные демонстрации являются "основополагающим элементом всех демократий" и выразил сожаление по поводу погибших среди протестующих в результате разгона демонстраций, а также в связи с сообщениями о похищенных демонстрантах.
При этом госсекретарь подтвердил приверженность США "сильному, суверенному и процветающему Ираку" и пообещал продолжать поддерживать иракские силы безопасности в борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).
* запрещенная в России террористическая организация.
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Аделем Абд аль-МахдиМайк ПомпеоИракСШАВ мире
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