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РИА Новости

Трамп заявил, что США известно о местонахождении "третьего" человека в ИГ*

21:42 12.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США знают о местонахождении "третьего" человека в группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и у этого человека "большие проблемы".
"Мы следим за третьим (человеком в руководстве ИГ*), у него большие проблемы, мы знаем, где он находится", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
7 ноября, 01:47
В Госдепе заявили, что преемник аль-Багдади "не протянет долго"
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ* Абу-Бакра аль-Багдади и будут за ним охотиться. По данным СМИ, преемником аль-Багдади группировка назначила человека, известного как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
О ликвидации основателя ИГ* аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМарк МиллиДональд ТрампСирияВ мире
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