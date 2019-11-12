На Северном флоте создан питомник ездовых собак породы сибирский хаски

Сует свой нос… Чем напугал Запад российский "кит-шпион" Белуха – это не позывной разведчика. Это кит. Настоящий. Весом больше тонны. С плавниками и хвостом. И без удостоверения специального агента. Но западные эксперты увидели в нем "российского шпиона".