На Северном флоте создан питомник ездовых собак породы сибирский хаски

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота сформирован питомник ездовых собак. В него были приняты щенки и несколько взрослых собак породы сибирский хаски, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Подготовкой собак занимается многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту, рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.
На сайте Минобороны уточняется, что ранее для военнослужащих разведывательных подразделений арктической бригады использовались личные собаки отдельных энтузиастов ездового спорта из Мурманской области. Теперь несколько ездовых собачьих упряжек будет на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками.