Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T21:15Z
https://ria.ru/20191112/1560864251.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156086/38/1560863827_0:33:1500:877_1036x0_80_0_0_1000d51b0106277d62c9499bcdf2eded.jpg
РИА Новости

На Северном флоте создан питомник ездовых собак породы сибирский хаски

21:14 12.11.2019 (обновлено: 21:15 12.11.2019)
17
© РИА Новости / Евгений БиятовСобака породы хаски
Собака породы хаски
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота сформирован питомник ездовых собак. В него были приняты щенки и несколько взрослых собак породы сибирский хаски, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Подготовкой собак занимается многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту, рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.
Белуха, снятая южноафриканскими фанатами регби в Северном Ледовитом океане
11 ноября, 18:25Акценты
Сует свой нос… Чем напугал Запад российский "кит-шпион"Белуха – это не позывной разведчика. Это кит. Настоящий. Весом больше тонны. С плавниками и хвостом. И без удостоверения специального агента. Но западные эксперты увидели в нем "российского шпиона".
На сайте Минобороны уточняется, что ранее для военнослужащих разведывательных подразделений арктической бригады использовались личные собаки отдельных энтузиастов ездового спорта из Мурманской области. Теперь несколько ездовых собачьих упряжек будет на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками.
000000
Обсудить 0
Мурманская область
Рекомендуем
Банкноты и монеты России и банковские карты
В Госдуме прошел первое чтение закон об отмене "банковского роуминга"
Усадьба генерала А.Я. Мирковича в селе Николо-Жупань Тульской области
В Николо-Жупани реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича
Измерение артериального давления
На Алтае начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья пациентов
Тренировка на стадионе
В подмосковном Одинцове после реконструкции открыли стадион
Чабан отбирает баранов для стрижки на летней стоянке чабанов-казахов в Чуйской степи Кош-Агачского района Республики Алтай
Аграрии в Алтайском крае получат более 50 млн рублей субсидий в 2020 году
Города России. Чебоксары
Власти Чувашии займутся вопросами повышения производительности труда
Автомобильная парковка во дворе жилого дома
В Подмосковье стали меньше жаловаться на парковки на газонах
На первом плане – картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Более 50 тысяч посетителей побывали на выставке "Память поколений" в Москве
Сусанинская площадь в Костроме
Муниципалитеты Костромской области оформляют паспорта готовности к зиме
Режиссер Юрий Кара
Биография Юрия Кары
Женщины с детьми на прогулке
Программа профобучения женщин, имеющих детей, начнется в 2020 году
Открытие после реставрации главной мечети Москвы
В Соборной мечети Москвы прошел вечер по случаю праздника Мавлид ан-Наби
Медик делает прививку против гриппа
В России более 55 миллионов человек привились от гриппа
Оптоволоконный кабель
Минкомсвязь рассказала о масштабных проектах, которые реализуют в 2020 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что малому и среднему бизнесу выдают недостаточно кредитов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
Лента новостейМолния