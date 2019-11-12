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РИА Новости

Постпредство России осудило возбуждение на Украине дел против Соловьева

21:08 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возбуждение на Украине уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева показывает, что Киев намерен наращивать давление на СМИ, заявило постпредство РФ при ОБСЕ.
Во вторник стало известно, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".
"Открытие уголовного производства на Украине против российского журналиста Владимира Соловьева за его высказывания – очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ, намеренно увеличивать прямые риски для их безопасности", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Вчера, 13:36
Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Вчера, 13:55
Киселев назвал возбуждение на Украине дел против Соловьева позорным
1750021
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)ОБСЕРоссияУкраинаВ мире
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